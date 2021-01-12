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12.01.2021 14:16
Рубрика: Власть

Путин рассказал Кравцову о жалобах классных руководителей

Текст: Кира Латухина
На встрече в Кремле президент расспросил министра просвещения о ситуации с выплатами учителям. Что касается классного руководства - это на постоянном контроле, а темой доплат за воспитательную работу в техникумах занимается правительство, заявил Сергей Кравцов.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Владимир Путин заметил, что в ходе большой пресс-конференции с элементами прямой линии поступали соответствующие вопросы, жалобы, что не получают доплаты за классное руководство.

Фото: iStock
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Вопрос находится на постоянном контроле, заверил министр: "810 тысяч классных руководителей с 1 сентября адресные доплаты получают". "Они отдельной строкой выделены. Мы контролируем этот вопрос с Росказначейством и с Федеральной налоговой службой", - сказал он.

Скорее всего, речь идет о техникумах, колледжах, заметил Кравцов. "Действительно, там такая проблема есть. Но мы ей занимаемся и обязательно все вопросы, которые поступили к вам на "горячую линию", точно отработаем и доложим по результатам", - обещал он.

"Что значит "проблемы есть", я не понял? Просто им не платят?" - уточнил Путин. Министр пояснил, что дополнительные выплаты положены учителям средних школ. Но есть техникумы, где также занимаются воспитательной работой. В прошлом году были приняты поправки в закон "Об образовании" об усилении воспитательной работы в школах, и с этого года в десяти регионах вводится ставка советника директора по воспитательной работе с дополнительной доплатой 15 тысяч рублей, также сообщил он.

"Но за классное руководство платят только в общеобразовательных школах?" - спросил президент и получил утвердительный ответ. "Что касается доплат в техникумах, этот вопрос мы в правительстве решаем", - сказал министр. "Надеюсь, что в этом году определенные шаги в этом направлении сделаем", - добавил он. По словам Кравцова, в колледжи после 9 класса идут 60 процентов выпускников и есть достаточно большой интерес к техническим специальностям.

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