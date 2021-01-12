Эксперты оценили экономический климат в Москве

Представители малого и среднего бизнеса, эксперты в сфере экономики и представители федеральной власти положительно оценили экономический климат в Москве. Большинство экспертов признали, что в столице довольно легко открыть бизнес и создана хорошая инфраструктура для обучения и поддержки предпринимателей. Об этом сообщает исследовательский холдинг "Ромир".

В его исследовании приняли участие 100 экспертов, проживающих в Москве, - их опросили в декабре. "80% составляет информированность о мерах поддержки у бизнеса. 45% опрошенных использовали меры поддержки Москвы. 58% опрошенных оценивают меры поддержки как "положительно" и "нейтрально". 53% опрошенных считают московскую поддержку бизнеса достаточной. 49% опрошенных оценили простоту получения московских мер поддержки", - рассказали в холдинге о результатах исследования.

Наиболее важными мерами поддержки бизнеса в Москве были названы отсрочка платежей по налогам за 1 квартал 2020 года, отсрочки и освобождение по аренде городского имущества, гранты для владельцев коммерческой недвижимости, субсидии, льготные кредиты, гранты для малых и средних предпринимателей.

Напомним, во время коронакризиса, начиная с весны прошлого года, столичные власти направили на поддержку бизнеса около 90 млрд рублей. Правительством города было принято пять пакетов антикризисных мер поддержки, последний из них - в декабре.

"Пять пакетов мер поддержки экономики стали дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволили бизнесу сократить расходы, что сейчас особенно важно, - говорит заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Владимир Ефимов. - Антикризисные меры разрабатывались в тесном взаимодействии с бизнесом, и поэтому все виды поддержки - налоговые отсрочки, субсидии для МСП, арендные каникулы и другие виды помощи - были востребованы предпринимателями и дали им дополнительные ресурсы. На конец 2020 года мерами поддержки московского правительства воспользовались свыше 51 тысячи организаций, объем фактически оказанной поддержки составили 35,5 млрд рублей".