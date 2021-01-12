Как беспилотники ищут в Москве самострои и захваченные земли

Столичное управление Росреестра с помощью беспилотных летательных аппаратов в минувшем году обнаружило почти 600 нарушений земельного законодательства в Новой Москве - в каждом втором случае люди занимали территорию, которая им не принадлежала. В госинспекции по недвижимости тоже освоили квадрокоптеры - с их помощью сегодня в столице выявляют каждый третий самострой. Корреспондент "РГ" узнал подробности.

В Росреестре рассказывают, что применять беспилотники начали только в 2019 году - их используют для обследования территорий в Новой Москве, где обойти все пешком просто невозможно. За прошлый год специалисты ведомства провели 29 запусков - это в четыре раза больше, чем в 2019-м. В общей сложности обследовали 5,6 тысячи земельных участков площадью 1,3 тысячи гектара. В большинстве случаев это коттеджные поселки, СНТ и промышленные зоны.

Заместитель главного госинспектора Москвы по использованию и охране земель Александр Левченков объясняет, что в прошлом году в ведомстве дополнительно обучили сотрудников использованию глобальной навигационной спутниковой системы - она помогает с абсолютной точностью установить координаты и делает работу с беспилотниками более полезной. "При этом, благодаря автоматизации измерений, ошибки наблюдателей сведены к минимуму, как и сроки проведения работ", - подчеркивает Левченков.

С помощью этой системы инспекторы уже во второй половине 2020 года провели 432 проверки и выявили 352 нарушения. Чуть больше половины из них приходятся на самовольное занятие земли, а в каждом десятом случае обнаружено использование участков не по назначению. К примеру, земля предназначена для сельского хозяйства, однако там затеяли стройку. Общая сумма штрафов за подобные нарушения составила 78 миллионов рублей за год.

Кстати, нарушителями зачастую выступают не организации, а рядовые москвичи. На них, например, пришелся 271 случай самовольного занятия земли - это в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. А вот аппетиты "захватчиков", наоборот, снизились. "Если в 2019 году средний размер самовольно занимаемого участка составлял свыше 500 квадратных метров, то сейчас не превышает 200 "квадратов", - рассказали "РГ" в столичном управлении Росреестра.

Случаи бывают самые разные - иногда москвичи, например, захватывают землю, прилегающую к собственному дачному участку. Бывают и курьезы - в деревне Рождественно жители пожаловались на местного фермера. На своем участке он держит 20 коров, но соседи такому соседству не рады из-за запаха навоза. Инспекторы Росреестра, правда, нарушений не нашли - фермер использовал только собственную землю. А вот возле деревни Софьино проблему помогли обнаружить как раз беспилотники - там промзону превратили в свалку строительного мусора.

Госинспекция по недвижимости Москвы также с помощью беспилотников ищет самострои в труднодоступных местах - тоже преимущественно в промзонах и на охраняемых природных территориях. В ведомстве поясняют, что за прошлый год обследовали с воздуха более 1,7 тысячи квадратных километров - так нашли каждый третий самострой.

"Сейчас у нас задействовано 25 квадрокоптеров широкого спектра применения. В зависимости от модели часть летательных аппаратов, помимо обычной фото- и видеосъемки, проводят высокоточные измерения площадных и высотных характеристик объектов. Другая часть оснащена навесным лазерным сканирующим оборудованием и применяется для построения 3D-модели объектов города", - объясняет начальник госинспекции Владислав Овчинский.