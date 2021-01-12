Цифровизация затрагивает аграрную отрасль России не меньше, чем другие сферы. По данным Минсельхоза за 2019 год, 20 процентов регионов демонстрируют высокий уровень развития IT и внедрения технологических решений в АПК, около трети - средний. Однако если в США, Канаде и Европе "умные" технологии используют около 70 процентов фермерских хозяйств, то в нашей стране этот показатель значительно ниже.

Проект "Цифровое сельское хозяйство", разработанный профильным министерством, призван за счет digital-решений увеличить производительность агропредприятий вдвое к 2024 году.

Лидеры отрасли отмечают, что одна из базовых задач на начальном этапе - переход к цифровой форме сбора, хранения и обработки производственной информации. Так, для формирования прозрачной статистики и сбора больших данных необходимо автоматизировать работу с историей: что делалось на полях, с применением каких технологий и препаратов и так далее. Большинство агрономов по старинке фиксируют это вручную - допустим, в блокноте. Если же специалист увольняется или теряет записную книжку, оказываются утраченными и важные данные. В связи с этим ведущие агрофирмы России уже перешли к использованию цифровых мобильных решений вроде планшета агронома.

К примеру, холдинг "Русагро" внедрил такое решение на базе устройств Samsung и программного обеспечения собственной разработки. Планшет предоставляет сотрудникам схемы оперативного учета и план работ на полях, фиксирует сам факт проведения тех или иных действий, позволяет передавать задания механизатору и водителю, а также содержит справочную информацию: технологическую карту и план выпуска продукции растениеводства, агроэкологический паспорт полей, структуру посевных площадей и подобные данные. То есть помимо хранения информации устройство позволяет решать целый комплекс задач.

Одна из базовых задач - переход к цифровой форме сбора, хранения и обработки информации

Здесь крайне важен грамотный выбор планшета: он должен служить настоящим производственным инструментом. Очевидно, что необходим конкурсный отбор по ряду параметров в ходе детального тестирования. В упомянутом проекте были задействованы защищенные планшеты, которые соответствуют, в числе прочего, стандартам IP68 (показывает устойчивость к проникновению пыли и воды) и армейскому MIL-STD810G. Сотрудники компании могли использовать их в жестких полевых условиях, не беспокоясь о выживаемости устройства. Кроме того, у Samsung в России есть своя лаборатория с опытными разработчиками, что позволило быстро и эффективно интегрировать ПО и планшет в единый программно-аппаратный комплекс.

Процесс цифровой трансформации в компании начали в 2017-м, закупив около 150 устройств с автоматизированным рабочим местом (АРМ) агронома. Через год количество гаджетов увеличили вдвое, приобретя обновленные модели. Сейчас их продолжают применять в качестве планшетов агронома и мобильных рабочих мест специалистов службы безопасности. Кроме того, компания закупила 1500 смартфонов с АРМ для механизаторов-трактористов и 500 для водителей-перевозчиков.

Одним из ключевых аспектов при вводе в эксплуатацию и дальнейшем использовании мобильных рабочих мест является то, что все эти устройства, будь то смартфон или планшет, способны пройти процесс настройки, установки ПО и подключения к корпоративным системам в автоматическом режиме за счет встроенной платформы Knox. Это существенно снижает риски, связанные с человеческим фактором, а также повышает эффективность IT-службы клиентов.

Точность вождения автоматизированных комбайнов в десять раз выше, чем при ручном управлении

Еще один важный для сельского хозяйства цифровой проект реализует "Ростсельмаш". В 2021 году компания выводит на рынок комплекс электронных систем для АПК. Во время испытаний "умных" комбайнов и тракторов применялись специальные приложения на планшетах. Экосистема продуктов, которая приходит на помощь фермеру, отвечает за автоматизацию работы сельхозмашин, системы безопасности и сбор агрономической статистики. С помощью платформы Agrotronic, разработанной "Ростсельмашем", водители проходят проверку Face ID для доступа к управлению машиной и могут в любое время получить информацию о состоянии техники - от уровня топлива до сроков проведения техобслуживания. Транспорт защищен от несанкционированных отгрузок метками "свой - чужой", а алгоритм "РСМ Роутер" выстраивает траекторию движения с учетом возможности машины, конфигурации поля и других характеристик местности. Точность вождения автоматизированных комбайнов - до 2,5 сантиметра, что в десять раз выше, чем при ручном управлении.

По оценке специалистов предприятия, в будущем это позволит компаниям повысить экономический эффект от процессов, которые сегодня выполняются механизаторами, на 30 процентов. Решения для формирования программно-аппаратного комплекса выбирались по множеству функциональных параметров, включая практическую надежность и наличие ПО для автоматизированной настройки профиля.

Это только два примера того, как IT-решения способны повысить результативность бизнес-процессов в компании, а значит, и ее рентабельность. Неслучайно власти стремятся создать более благоприятные условия аграриям, внедряющим digital-технологии. В октябре 2020 года стало известно о создании единой информационной системы для обращения за господдержкой в сфере АПК. Субсидии могут стимулировать цифровизацию тех хозяйств, у которых ранее не было на это ресурсов.