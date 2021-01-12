Какие крупные объекты возведут в регионах ЦФО до конца года

На строительство крупных объектов в федеральном бюджете запланированы миллиарды рублей. Примечательно, что вложить в культурные, спортивные, социальные проекты регионы готовы и собственные средства, также есть примеры частных вливаний. О наиболее значимых стройках-2021 узнали корреспонденты "РГ".

Университет в комплексе

По количеству масштабных проектов среди лидеров - Калужская область: в этом году Калуга будет отмечать 650-летие. Проект строительства кампуса местного филиала Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана можно назвать уникальным: в стране это первая комплексная стройка целого университета. Современный студенческий городок будет возведен в Калуге в районе деревни Пучково на Правобережье по федеральной адресной инвестиционной программе. Ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Анатолий Александров уверен, что строится "один из лучших университетов в стране".

- В лабораторном корпусе появятся реальные установки, которые есть в промышленности. Учебные корпуса - это и большие лекционные залы, и коворкинги, и современные библиотеки. Кампус станет украшением города, области, да и, наверное, близлежащих областей, - уверен Анатолий Александров.

И у калужских властей есть далеко идущие планы, связанные с появлением кампуса Бауманки. По словам экс-губернатора, а ныне сенатора Анатолия Артамонова, проект не только является стратегическим в сфере образования, но и "снимет смежные проблемы": по статистике, 80 процентов выпускников остаются там, где учились, а значит, это позволит решить промышленности региона кадровую проблему.

В прошлом году, как пояснил представитель подрядной организации, несмотря на "ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции", работы практически не прекращалось. Примечателен и такой факт: на строительство активно привлекают нынешних студентов Бауманки, создавая стройотряды.

Современный студенчесий городок будет возевден в районе деревни Пучково по федеральной адресной инвестиционной программе

В конечном итоге на территории кампуса появятся три учебно-административных корпуса, в которых разместятся аудитории, библиотека с читальными и выставочным залами, комбинатом питания со столовой на 350 посадочных мест, учебно-лабораторный комплекс с лабораториями-трансформерами и учебными аудиториями. Кроме того, распахнут двери четыре общежития на 2990 человек, досуговый центр с универсальным театрально-киноконцертным залом на 600 зрителей и универсальным концертно-танцевальным залом с эстрадой, студийно-кружковыми и клубными помещениями. Предусмотрен спортивный комплекс с 50-метровым бассейном, игровым и универсальным спортивными залами, тренажерный зал, открытый стадион на 500 мест и спортплощадки. Будут построены многофункциональное общественно-административное здание, стоянка, гаражи, контрольно-пропускной пункт, галерея. Сметная стоимость проекта - около семи миллиардов рублей.

Дворцы на вырост

В регионах ЦФО продолжается масштабное строительство спортивных объектов. Так, в Брянской области в этом году планируется ввести в эксплуатацию Дворец единоборств -современную спортивную площадку международного уровня. Власти региона подчеркивают, что работы идут "в соответствии с графиком и при жестком контроле качества". На возведение объекта из федерального бюджета выделено более двух миллиардов рублей. Площадь будущего спортивного комплекса, состоящего из пяти зданий, превышает 55 тысяч квадратных метров. Он будет включать основной зал с трибунами для зрителей на 4024 места, многофункциональный зал для тренировочных занятий и соревнований по баскетболу, волейболу и настольному теннису, залы для тренировочных занятий по карате, боксу, дзюдо, самбо, вольной борьбе. Запланирован также многофункциональный зал для тренировок и соревнований по баскетболу, волейболу и гандболу. В комплексе наряду с спортивными залами расположится ресторан на 150 мест, конференц-зал, бассейны, реабилитационно-восстановительные помещения. Кроме того, во Дворце единоборств предусмотрены гостиница и зона отдыха, парковки, хозяйственные объекты. В перспективе на его базе появится спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам.

Не менее масштабный проект по строительству Дворца спорта планируется завершить в этом году и в Калуге. Эта стройка ведется в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". Дворец состоит из нескольких зданий, связанных между собой переходами. Это шестиэтажная ледовая арена с трибунами на три тысячи мест, 16-этажный корпус для размещения спортсменов и водный комплекс с трибунами на 1065 мест. Последний представляет собой несколько зданий различной этажности (четыре-пять этажей). Здесь разместят несколько бассейнов с душевыми, раздевалками, техническими и подсобными помещениями. Плюс подземная парковка на 400 машин.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, побывавший на строительстве Дворца спорта осенью прошлого года, выразил уверенность в том, что строительство соответствуют всем требованиям для проведения международных соревнований.

За счет средств частного инвестора в Туле возводят многофункциональную Ледовую арену

В соседней Туле в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" строится крытый футбольный манеж в поселке Косая Гора, а за счет средств частного инвестора ведется строительство многофункциональной Ледовой арены. Но есть в планах совершенно особый проект - реконструкция Тульского велотрека. Он был построен еще в конце XIX века: с 1896 по 1924 год это был единственный в нашей стране действующий трек. На нем катался Лев Толстой, освоивший эту технику в 69 лет. Свидетельством тому - известная фотография "Лев Толстой на велосипеде", сделанная в 1897 году. Тула вообще претендует на звание велосипедной столицы России. По словам председателя областной федерации велоспорта Валерия Гриньковского, Тула - "уникальный, единственный в мире город, где более ста спортсменов стали олимпийскими чемпионами, чемпионами мира и Европы". Даже мэр Тулы Ольга Слюсарева - российская шоссейная и трековая велогонщица, олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, победительница Кубка мира, заслуженный мастер спорта России. Однако туляки занимают первые ступени пьедесталов мировых первенств при наличии существенных инфраструктурных проблем: старейший в Европе велотрек требует реконструкции, нет устойчивых и безопасных тренировочных шоссейных маршрутов. В прошлом году Минспорт РФ одобрил заявку Тульской области на реконструкцию велотрека. Она предполагает возведение защитного козырька над всем велосипедным полотном, что позволит продлить соревновательный и тренировочный сезон, за исключением зимы. При реконструкции восточной трибуны будут созданы современные тренировочные залы. Проектно-сметная документация уже прошла экспертизу.

Колыбель космонавтики

В Калуге близится к завершению реализация одного из самых масштабных региональных проектов, проводимого в рамках нацпроекта "Культура", - строительство второй очереди Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. Это трехэтажное здание площадью 12,5 тысячи квадратных метров врезано в склон береговой линии и выходит наклонной стеклянной плоскостью главного фасада в сторону Яченского водохранилища. Рядом с ним расположены купол солнечной обсерватории, площадки солнечных батарей, зенитные фонари для освещения помещений верхнего уровня. Техническая готовность объекта - около 90 процентов. По словам директора музея Натальи Абакумовой, в новом здании будут созданы 3D-кинотеатр, интерактивный театр-класс, научно-приключенческий комплекс "Космическое путешествие" с имитацией эффектов космического полета, обсерватория, зал космических тренажеров.

Минувшим летом частичное обрушилась подпорная стена, что усложнило ситуацию. Строителям пришлось укреплять склон, вбивая десятки свай. Впрочем, по словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, проинспектировавшей строительство, "данная ситуация не повлияет на сроки открытия музея, оно должно состояться ко Дню космонавтики в 2021 году". Ольга Любимова также подчеркнула, что, несмотря на все минусы, пандемия скорректировала деятельность научного отдела и позволила более тщательно подготовиться к открытию экспозиции. Новое музейное пространство позволит увеличить число посетителей на 700 тысяч человек в год.

Между тем

В Ярославле на 2021 год запланировано введение в эксплуатацию ультрасовременного хирургического корпуса областной онкологической больницы. Его строительство ведется в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения" по поручению президента РФ и при поддержке Минздрава России. Стоимость строительно-монтажных работ - 3,6 миллиарда рублей (71 процент средств выделен из федерального бюджета, остальное - из областного).

Здание площадью более 20 тысяч квадратных метров рассчитано на 266 мест. В нем будут размещены отделения лучевой диагностики, внутрипросветной эндоскопической диагностики, анестезиологии и реанимации, а также приемное отделение, стационар, операционный блок, экспресс-лаборатория.

Кроме того, на базе онкоцентра создаются кислородная станция, дизель-генераторная электростанция, стоянка, в том числе для маломобильных граждан.

По словам директора департамента строительства Ярославской области Виктора Жучкова, уже полностью завершена коробка здания, установлены двери, остеклены окна, закрыт тепловой контур, начались внутренняя отделка помещений и монтаж вентиляционного оборудования, продолжаются работы на фасадах.

- Это прорыв для нашей системы здравоохранения, - признает Виктор Жучков. - Такие современные корпуса очень редко где можно встретить. Палаты интенсивной терапии, которые будут на девятом этаже, с современным оборудованием - это просто шедевр. Когда мы сможем приобрести все оборудование, которое предусмотрено проектом, прошедшим госэкспертизу, там будут возможности, как в лучших клиниках Москвы и мира.

В департаменте строительства пояснили, что этап закупки оборудования начнется после выделения предусмотренных на это средств.