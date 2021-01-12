Когда вернутся к очному обучению подмосковные студенты?

Дистанционное обучение студентов колледжей и вузов в Подмосковье подходит к концу. Постановление об этом во вторник подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Напомним, на дистанционке студенты 49 областных колледжей и 6 вузов, подведомственных министерству образования региона, находились с 16 ноября прошлого года. Их льготные проездные документы все это время были заблокированы. Обучение в колледжах проходило на платформе "Цифровой колледж", а студенты вузов слушали лекции на собственных платформах своих университетов. И все без исключения хотели вернуться к очной учебе - кому-то не нравилось учиться "в телефоне" день изо дня, кто-то скучал по свободной студенческой жизни. Студентам колледжей повезло быстрее - они вернулись к очной учебе с 13 января. Проездные карты им разблокировали накануне.

Но возвращение к учебе не отменяет правил санитарной безопасности. По-прежнему обязательными остаются регулярные проветривания аудиторий и дезинфекция всех рабочих поверхностей. На входе в здание колледжей студентам будут продолжать измерять температуру. Обязателен и масочный режим, как у студентов, так и у преподавателей. И все эти правила будут действовать до 1 января 2022 года.

Санитарные правила в учебных заведениях будут действовать до 1 января 2022 года

А вот студентам подмосковных вузов вернуться к очному обучению пока не разрешили. Им дистанционное обучение продлили до 6 февраля. На этот период льготные проездные документы у учащихся вузов останутся заблокированными. Впрочем, как объясняют в областном министерстве образования, в настоящий момент в высших учебных заведениях завершается зимняя сессия. Поскольку началась она дистанционно, логично будет так же ее и закончить. После сессии студенты уйдут на каникулы, которые закончатся как раз к 6 февраля. К тому времени власти, сообразуясь с эпидемиологической ситуацией, примут решение о том, вернуть ли студентам вузов очное обучение или оставить их на дистанционке.