Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Ирина Огилько 
14:10 12.01.2021

Мосгаз опубликовал график проверок оборудования в домах

Ежегодно специалисты Мосгаза проводят плановое техническое обслуживание оборудования в газифицированных домах. График прихода специалистов опубликован на сайте предприятия.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Минэнерго: Газификацию регионов проведут до "забора" потребителя

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Мосгаза, во время осмотра специалисты уделяют особое внимание состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов, установленных непосредственно в квартирах. Во время проверок проводится инструктаж потребителей по газовой безопасности, в том числе по правилам эксплуатации газовых приборов.

"Эксплуатация газовых приборов сверх срока службы может привести к возникновению нештатных ситуаций, ответственность за которые несет гражданин", - отмечает заместитель главного инженера, начальник управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО "МОСГАЗ" Татьяна Киселева. В среднем в Москве ежегодно меняется в среднем 24 тысячи газовых плит и водонагревателей.

Для того чтобы посмотреть дату проверки, нужно зайти на сайт. А потом ввести название улицы и номер дома. Для удобства указан округ, контактный телефон территориального подразделения Мосгаза.