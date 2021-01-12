Москвичи пережили самую холодную ночь с начала года

Ночь на 12 января стала самой холодной с начала года. Температура опускалась до -10,4. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, температура воздуха в ночь на 11 января составила -9,5. А в ночь на 12 января - 10,4 градуса мороза. Такие данные получены с опорной метеостанции на ВДНХ. "Минувшая ночь самая холодная с начала года, - сказала Позднякова. - Но ночь на среду должна стать еще холоднее, прогнозируем, что воздух остынет до -15".

Напомним, что самой холодной с начала зимы стала ночь на 10 декабря, когда было зафиксировано -12,6.