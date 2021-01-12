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12.01.2021 23:00
Рубрика: Общество

Долина пошла в гору

МГУ создает научно-технологические кластеры
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 3(8354)
На месте огромной свалки на юго-западе столицы идет подготовка к строительству научно-технологической долины "Воробьевы горы".
Фото: Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ирина Огилько

Свалка в элитном районе Москвы Раменки образовалась еще в 80-е годы прошлого века. После ее освобождения, которое должно завершиться к середине февраля, и начнется создание долины площадью 17,5 гектара. В пресс-службе МГУ "РГ" рассказали: проект создается для продолжения инновационной научно-технологической деятельности университета. Основная задача - пустить научные компетенции университета в коммерческий оборот. Работа будет вестись по девяти направлениям, в кластерах. Их тоже девять: флагманский "Ломоносов", "Нанотех", "Биомед" (биомедицина и фармацевтика с хранилищем клеток живых существ "Ноев ковчег"), "Инфотех", "Геотех", междисциплинарный кластер, управленческий, "Инжиниринг" и "Космос". В каждом из них будут научные лаборатории, конструкторские бюро, опытные производства, офисные помещения. Территория будет связана велодорожками, протянутся они от парка 50-летия Октября до Ломоносовского проспекта. Кроме того, Мичуринский проспект и проспект Вернадского свяжет новая дорога. Озеленят же территорию долины растениями из ботанического сада университета, которые хорошо приживаются в условиях столичного климата. Как рассказал "РГ" ученый-астрофизик, профессор МГУ Владимир Липунов, чей проект сети роботов-телескопов "Мастер" станет основой кластера "Космос", долина не должна повторить Сколково. "Основная ее задача - монетизировать научную работу, привлечь средства на новые и уже реализуемые проекты, - рассказывает "РГ" Липунов. - Например, новый проект - роботизированная лунная обсерватория. А из уже работающего - глобальная сеть из 16 роботов-телескопов. Они небольшие, диаметром не более 40 см, но с помощью данных, которые мы с них получаем, уже сделано несколько громких мировых открытий. Они бесплатно стоят на разных континентах в лучших обсерваториях, из них пять находятся на территории России. Телескопы полностью роботизированы: сами раскрывают крыши обсерваторий, настраивают, отыскивают новые объекты, в том числе астероиды и метеориты, записывают проводимые исследования и присылают информацию на наш компьютер в лаборатории. В частности, сейчас это единственная роботизированная поисковая сеть астероидов в мире. Чтобы лучше защищать Землю, а также идти в ногу со временем, нужно модернизировать телескопы, писать новые программы, увеличивать сеть - все это требует затрат. Пока средства изыскиваем из грантов. Запуск долины сможет помочь добывать их с помощью прикладных разработок или хотя бы снизить расходы на закупку тех же запчастей, которые стоят десятки тысяч евро".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Снизить расходы позволит особый статус технологической долины, который она, по данным пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, получила первой в стране в 2019 году. Этот статус позволяет резидентам в течение 10 лет не платить ряд налогов, например, на имущество, прибыль, НДС (при условии, что годовая выручка составит до 1 млрд рублей). Кроме того, на это время будут снижены страховые взносы на сотрудников, упрощена схема привлечения иностранных работников.

В департаменте добавили, что до конца 1-го квартала этого года открыт прием заявок будущих резидентов на размещение в первом создаваемом кластере "Ломоносов".

Пока же готовится почва для будущего строительства. Со стороны улицы Светланова и Проектируемого проезда № 1196 развернуты мини-штабы, поставлены гигантские надувные палатки для обогрева рабочих, а полевые кухни в режиме нон-стоп готовят еду. Как рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, здесь задействовано около 3 тыс. сотрудников комплекса горхозяйства и подведомственных предприятий и более одной тысячи единиц техники. Общими усилиями в кратчайшие сроки они должны расчистить около 40 га территории.

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