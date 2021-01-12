Риелторы рассказали, как выросли цены на новостройки в Москве

Квартиры в новостройках Москвы и Подмосковья в прошлом году ощутимо подорожали - например, средняя цена однокомнатной квартиры в столице выросла на 27 процентов, в ТиНАО на 16 процентов, а в области сразу на 32,4 процента, то есть практически на треть.

Такие подсчеты приводит риелторская компания "Инком-Недвижимость", подводя итоги ушедшего года. Похожим образом подорожали и двухкомнатные квартиры, считают риелторы - они в среднем стали дороже на 28,3 процента в столице, на 20,6 процента в Новой Москве и на 26,9 процента в Подмосковье.

Трехкомнатные квартиры продемонстрировали прирост цены в границах "старой" Москвы на 25,7 процента, на присоединенных территориях на 19,8 процента, а в области на 22,4 процента. Подорожали и довольно редкие в новостройках многокомнатные квартиры - в Москве их цена в среднем поднялась на 12,1 процента, в ТиНАО сразу на 33,4 процента, а в области на 13,1 процента.

"Повсеместный рост цен объясняется повышенным спросом на новостройки, который начал расти еще в июле, а также вымыванием из экспозиции наиболее доступных лотов, - комментирует замдиректора департамента новостроек компании Валерий Кочетков. - Застройщики стали активнее выводить в продажу двух- и трехкомнатные квартиры, а "однушки", на которые всегда есть спрос, старались продавать по более высокой цене, чтобы стимулировать интерес покупателей к многокомнатному жилью".