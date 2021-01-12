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12.01.2021 08:23
Рубрика: Власть

Сергунина: В Москве молодежь активно участвует в программе Future Tech

Текст: Анна Полтавцева

В Москве к программе Future Tech присоединились 2,5 тысячи молодых специалистов. Заммэра столицы Наталья Сергунина напомнила, что эта программа адресована молодым специалистам для сотрудничества с субъектами малого и среднего предпринимательства. Благодаря ей молодежь практикуется в решении реальных бизнес-кейсов и получает навыки работы на рынке инноваций, а технологические компании находят новые идеи для текущих задач. С момента запуска проекта в октябре 2019 года участники предложили предпринимателям около 450 решений.

Сергунина: Москва поможет технологическим стартапам с продвижением

"За год с небольшим к программе присоединились более 2,5 тысячи молодых специалистов, свыше 350 компаний и 47 вузов из разных регионов страны. Для ребят это уникальный опыт, который пригодится им в будущем. А для предпринимателей - возможность найти нестандартную идею и заодно присмотреть талантливых сотрудников в свою команду", - сообщила Наталья Сергунина. По ее словам, Future Tech позволяет участникам развить предпринимательские навыки, протестировать свою подготовку под руководством опытных наставников, познакомиться с повседневными задачами малых и средних технологических предприятий. Вузы-партнеры из 12 регионов России, включая Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ярославскую и Томскую области, используют базу кейсов для проектной работы со студентами.

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