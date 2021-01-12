Сколько стоит похудеть после праздников

Цены на товары, которые помогают сбросить вес и вернуть себе хорошую физическую форму после новогодних каникул, исследовали аналитики онлайн-платформы "Авито".

Так, комплект для активного отдыха на улице, в который входят ватрушка, ледянка, снежколепы (три пары), лыжи и коньки, обойдется российской семье из трех человек в среднем в 11 тысяч рублей.

Устройства для изготовления снежков сейчас ходовой товар: в декабре спрос по сравнению с октябрем-ноябрем вырос в 2,2 раза, а объем предложение - на треть. Продают снежколепы примерно по 200 рублей. Такие приспособления могут выглядеть как простые "щипцы", а могут представлять собой бластеры, стреляющие "очередями".

Чуть дороже обойдутся ледянки - в среднем в 400 рублей, с осени они подорожали на 33 процента. В этой категории товаров можно найти любую конфигурацию, от простого кусочка пластмассы до мини-боба, как в бобслее. Тюбинг в среднем по стране с осени подорожал на семь процентов - до полутора тысяч рублей. Спрос на ледянки и "ватрушки" по сравнению с ноябрем вырос более чем в пять раз.

Наибольший интерес у покупателей, однако, вызывают коньки. Средняя цена на них на интернет-платформе составляет тысячу рублей. Второй место по популярности занимают лыжи (около 1800 рублей). Причем благодаря увеличению конкуренции среди продавцов средняя цена снизилась на пять процентов.

В Воронеже объявлений о продаже ледянок за последний месяц прибавилось на треть

В Воронеже объявлений о продаже ледянок за последний месяц прибавилось на треть. Их средняя цена - 500 рублей. Ватрушек на виртуальной "витрине" теперь на 63 процента больше, в среднем на такой инвентарь воронежцам нужно потратить полторы тысячи. Коньки обойдутся жителям столицы Черноземья в среднем в 1100 рублей, а объявлений об их продаже здесь стало больше на 70 процентов. Увеличился в городе и выбор лыж. Средняя цена - две тысячи.

Заметно вырос интерес россиян к катанию на сноубордах. Приобрести такую доску в среднем по стране можно за шесть тысяч рублей, в Воронеже - за 5300.

Любители физкультуры на дому могут приобрести комплект из гантелей и коврика для йоги в среднем за 3700 (при расчетах учитывалось то, что домашним инвентарем члены одной семьи могут пользоваться по очереди). Гантели в среднем стоят 2700 рублей (в Воронеже - 1700), причем по сравнению с осенью они немного подешевели. Еще около тысячи потребуется на резиновый мат для упражнений в партере. Тем, кто предпочтет более серьезную нагрузку с велотренажером, набор для самостоятельных занятий спортом в квартире обойдется в среднем в 14200 рублей. По свидетельству экспертной службы "Авито", спрос на такое оборудование на платформе превышает предложение, что позволяет продавцам слегка повышать цены. В среднем тренажер будет стоить 10500 рублей.

Тем временем

Региональные власти совместно с федеральными структурами продолжают строить объекты для здорового образа жизни. Так, в этом году по программе "Газпром - детям" в селе Бокино Тамбовского района начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. А министерство спорта РФ и администрация Тамбовской области заключили соглашение о выделении средств на строительство плавательного бассейна в городе Котовске. Он будет построен по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" в 2021 году.