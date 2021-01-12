Театр имени Пушкина поддержал идею "Геликон-оперы" открыть пункт вакцинации

Московский драмтеатр имени Пушкина поддержал инициативу размещения в культурных учреждениях пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции.

"Так хочется вернуться к нормальной жизни, перестать бояться за своих близких, за сотрудников, за зрителей. Если не сможем сделать то же самое в Театре Пушкина, пойдем вакцинироваться по соседству в "Геликон", - написал на своей странице в Facebook художественный руководитель театра Евгений Писарев.

Ранее в "Геликон-опере" вслед за петербургским Михайловским театром выступили за размещение в своих стенах мобильного пункта вакцинации от COVID-19.