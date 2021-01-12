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12.01.2021 11:05
Рубрика: Культура

Театры представили "Пеликана" Стриндберга и новое прочтение Агаты Кристи

Текст: Наталья Лебедева
В электротеатре "Станиславский" сыграют "Пеликана" по пьесе Стриндберга, а Театр Олега Табакова подготовил обновленную версию спектакля "И никого не стало" по мотивам пьесы, написанной королевой детектива Агатой Кристи.
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Московский Электротеатр "Станиславский" на Малой сцене представил в понедельник, 11 января, первую премьеру января - спектакль "Пеликан" по пьесе шведского драматурга Августа Стриндберга, который поставил режиссер Альберто Романо Кавекки.

Фото: Пресс-служба театра Комедии имени Н.П. Акимова
Театр Комедии имени Акимова представил премьеру

Для итальянского режиссера "камерная" пьеса Августа Стриндберга, написанная им для "интимного театра", существовавшего в Стокгольме с 1907 по 1910 г., стала дебютом на российской сцене.

"Герои "Пеликана" - мать и двое детей, по собственной воле заточенные в пустынном и лишенном любви фамильном особняке. Ожидая, пока решится вопрос с наследством скончавшегося отца семейства, герои вступают друг с другом жестокое противостояние. Не способные действовать и жить в реальности, кажущейся им несправедливой, дети вступают в беспощадный круговорот событий и вовлекают в него мать в качестве сакральной жертвы", - рассказывают в пресс-службе театра.

Главные герои давно забыли, что такое настоящая любовь. Они одинокие, озлобленные и несчастные. Ради того, чтобы вернуться к истокам жизни, где можно быть любимыми и ощущать настоящую красоту, мать семейства, как пеликан из легенды, готова кормить детей собственной кровью.

Над спектаклем вместе с режиссером работали художник-постановщик Михаил Кукушкин, художник по костюмам Вадим Андреев, композитор Александр Белоусов. Главные роли исполняют Татьяна Мариничева, Алла Казакова, Ольга Хорева, Павел Шумский, Диана Рахимова и Екатерина Кузминская.

Фото: Виктор Васильев/ГДМТ "Зазеркалье"
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Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков поставил новую версию спектакля "И никого не стало", взяв за основу пьесу королевы детективного жанра Агаты Кристи. Пьесу написала сама Кристи по мотивам своего же романа, более известного под названием "Десять негритят".

События в спектакле происходят в особняке на отдаленном острове. Герои оказываются в ловушке неизвестного мстителя, обвинившего всех присутствующих в безнаказанном убийстве. Казалось бы, судьба обвиненных предопределена, но всегда есть надежда на спасение, главное - победить не только невидимого врага, но и собственные страхи.

В Табакерке обещают удивить даже самых преданных поклонников детективов, подготовив совершенно неожиданный финал. "Да и весь спектакль "И никого не стало" 2020 будет держать в напряжении с первых до последних минут зрительский зал. В этом жутковатом путешествии в дебри человеческой души происходит исследование страха, который может испытывать только человек, находящийся на пороге смерти", - отметили в пресс-службе театра.

Владимир Машков собрал на сцене поистине блестящий актерский состав: Анна Чиповская, Борис Плотников, Сергей Угрюмов, Борис и Владислав Миллеры, Алена Лаптева…

Над декорациями к постановке работал народный художник России Александр Рукавишников. Уникальные костюмы артистам подобрал знаменитый кутюрье Валентин Юдашкин.

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