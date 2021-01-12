Умер пострадавший при падении вертолета под Воронежем

Член экипажа вертолета, упавшего 23 декабря в Рамонском районе Воронежской области, скончался в больнице от полученных травм.

- Один из пострадавших скончался, второй готовится к выписке, - сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

Напомним, днем 23 декабря вертолет AS 350 упал на поле рядом с селом Новоподклетное. Двух членов экипажа воздушного судна доставили в больницу. Состояние одного врачи оценили как тяжелое, второго - средней тяжести.

Выяснением причин авиакатастрофы занимается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения воздушного транспорта (статья 263 УК РФ). По предварительным данным, крушение могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации вертолета. Собственную проверку аварии проводит транспортная прокуратура.