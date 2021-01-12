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12.01.2021 16:37
Рубрика: Происшествия

Умер пострадавший при падении вертолета под Воронежем

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Член экипажа вертолета, упавшего 23 декабря в Рамонском районе Воронежской области, скончался в больнице от полученных травм.

- Один из пострадавших скончался, второй готовится к выписке, - сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.

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Напомним, днем 23 декабря вертолет AS 350 упал на поле рядом с селом Новоподклетное. Двух членов экипажа воздушного судна доставили в больницу. Состояние одного врачи оценили как тяжелое, второго - средней тяжести.

Выяснением причин авиакатастрофы занимается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения воздушного транспорта (статья 263 УК РФ). По предварительным данным, крушение могло произойти из-за нарушения правил эксплуатации вертолета. Собственную проверку аварии проводит транспортная прокуратура.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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