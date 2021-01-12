Возьмите прописи
Пока новый дизайн-код, касающийся исключительно вывесок и цветового решения фасадов, внедрили лишь на одном участке улицы Ленина. Советник главы региона Анна Коновалова напоминает, что сама потребность привести в порядок фасады выросла из общественной инициативы.
- На мастерских проектов предложение о дизайн-коде звучало очень часто, - рассказывает она. - И могло быть несколько вариантов развития этой инициативы. Мы знаем, что в других городах разработку таких правил поручают коммерческим структурам. Они все выполняют, но дальше дело не идет. В Курске решили пойти совсем по другому пути. Во-первых, доверили разработку дизайн-кода региональному Центру компетенций. Во-вторых, когда были готовы первые две книги, регламентирующие внешний вид вывесок и фасадов, они стали частью правил благоустройства города, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. И этот опыт высоко оценили в Министерстве строительства: курский опыт вошел в методические рекомендации ведомства и станет примером для всей страны.
Руководитель Центра компетенций Ксения Деева отмечает, что нормы дизайн-кода ни в коем случае не ограничивают курян.
- Это можно сравнить в прописями в школе, - говорит она. - Рамки заданы, но ведь почерк может быть любым.
Она добавляет, что работам по смене вывесок предшествовали встречи сотрудников Центра компетенций с предпринимательским сообществом: на них же глава региона Роман Старовойт сам рассказывал предпринимателям о том, почему город нуждается в таких переменах.
Такой формат уже доказал свою эффективность: крупный бизнес согласился с доводами, но мелкий и средний, как и ожидалось, попросил власти подождать. В непростое время поменять вывески - задача не из легких. И в большинстве своем именно этот сегмент предпринимателей попал под первый пилотный этап, стартовавший на улице Ленина между двух площадей.
Время и деньги
Эта проба пера для курских предпринимателей оказалась удачной, но потребовала не только смирения, но и финансовых затрат.
Директор сети магазинов женского белья Анна Кулешова не скрывает: менять внешний вид входной группы в магазин начали из-за банального нежелания платить штрафы.
- Эта норма вступит в силу только в феврале, но мы подумали: зачем тянуть? - рассказывает она. Теперь сотрудники магазина с улыбкой вспоминают о массивном ало-сером козырьке над входом в торговый зал: вместо него там теперь легкая прозрачная конструкция. Вывеску тоже пришлось переделать, и она теперь манит покупателей неоновым светом, как только чуть стемнеет.
- Первое, о чем мы думали, - безопасность наших посетителей, - рассказывает Анна Кулешова. - Мы никак не могли оставить крыльцо без козырька: идет дождь, снег, пусть люди спокойно заходят в наш магазин.
На вопрос о том, во сколько обошлась красота, предприниматель отвечает:
- Как оказалось, переживать надо было не о деньгах. Мы столкнулись с тем, что найти в Курске фирму, которая бы нам просто и легко сделала все работы - от демонтажа до изготовления новых конструкций и их установки, - оказалось нереально. Начали прозванивать московские компании. А их ценник просто шокировал. В результате заказ делали в Белгороде, это сэкономило нам приличную сумму. Но и то в целом вложения дошли до 400 тысяч рублей. Мы еще решили покрасить фасад, чтобы наши новые конструкции не красовались на фоне облупившейся стены. Получилось очень хорошо!
К слову, такие перемены спровоцировали интерес покупательниц. Продавцы-консультанты устали отвечать на вопрос: "Вы закрываетесь?"
- Девочки просто стали рассказывать, что все это - требования дизайн-кода, - отмечает предприниматель. - Наши магазины все время совершенствуются, растут, вот теперь и в этом мы - в числе первых.
Владелица сети салонов красоты Оксана Мулл рассказывает похожую историю.
- Нам еще очень повезло: буквы на вывеске соответствовали требованиям дизайн-кода так, будто бы мы заранее его знали, - говорит она. - Просто располагались они на ярком фоне. Его как раз и убрали. И знаете, так хорошо получилось - понравилось и мне, и клиенткам. Проблемы возникли с бригадами, которые выполняют эту работу. Их попросту не найти. А когда мы еще задумали фасад покрасить и мне прислали результат смешивания колера, я чуть не расплакалась. Конечно, потом все получилось очень хорошо, стильно. Но какой ценой...
Генеральный директор Центра компетенций Андрей Рюмин отмечает, что дизайн-код даст работу многим курским фирмам, ведь пока эта ниша почти свободна.
- Мы же предлагаем различные цветовые решения, которые берем у производителей строительных материалов, - рассказывает он. - Таким образом, даже если у кого-то не получается сделать так, как хочется, мы помогаем.
Ксения Деева добавляет, что даже те предприниматели, которые изначально восприняли перемены в штыки, свое мнение изменили. Вывески, которые соответствуют дизайн-коду, оказались более привлекательными, чем те, что еще несколько лет назад они сами крепили к фасадам, соревнуясь в яркости.
А что дальше?
И на этом куряне не остановятся. Анна Коновалова рассказывает, что незаконные рекламные конструкции уже срезали там, где их быть не должно, и эта практика будет продолжена. Предприниматели уже думают, как быстрее привести в порядок входные группы в других частях города, ведь рано или поздно требования доберутся до самых до окраин. Владельцы сетевого бизнеса намерены делать объемные заказы - сразу для всех своих предприятий: так можно получить скидку и сэкономить время. Важно одно: дизайн-код не изменится, а значит, не стоит бояться напрасных вложений.
Тем временем в Центре компетенций продолжается работа над дизайн-кодом для малых архитектурных форм, цветников, общественных пространств, остановок транспорта - словом, каждой детали города.
Анна Коновалова отмечает, что это стремление, с одной стороны, упорядочить внешний вид города, а с другой - сделать его красивее тоже отметили в Минстрое.
- Зачастую те же остановки общественного транспорта или МАФы вообще в дизайн-код не включают, - говорит она. - Но мы считаем, что и это необходимо. Есть детали, которые только кажутся незначительными, а на самом деле могут впечатление от города как испортить, так и спасти. Вот, к примеру, когда на пилотном участке попросту закрыли кондиционеры специальными экранами, сразу стало гораздо лучше. Или сделали подсветку вывесок - сейчас рано темнеет, но улица уже не кажется мрачной. Люди идут, и настроение поднимается!