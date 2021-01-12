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12.01.2021 13:04

Красота требует средств

В Курске стилистику городской рекламы выправляют по единому утвержденному дизайн-коду
Текст: Анна Скрипка (Курск)
Российская газета - Экономика Центрального округа № 2(8353)
Часть улицы Ленина в Курске - от площади Перекальского и до Театральной - гостям города теперь уж точно кажется шире. Хотя, конечно же, никто невидимой рукой не переставлял здесь стоящие десятилетиями дома и магазины - с фасадов попросту сняли кричащие яркие вывески, а окна освободили от гигантских баннеров. На их место пришли стильные конструкции с ненавязчивой подсветкой и единым художественным решением. Дизайн-код, принятый в городе еще весной и ставший частью правил благоустройства, наконец позволил почти тысячелетнему Курску показать самого себя во всей красе. Однако процесс освобождения города от агрессивной рекламы идет не без сложностей, причем, как оказалось, один из главных барьеров - неготовность рынка вывесок и подобных им конструкций к новым запросам курских предпринимателей.
Пока от навязчивой рекламы очистили небольшую часть центра города. Фото: Руслан Журкин Пока от навязчивой рекламы очистили небольшую часть центра города. Фото: Руслан Журкин
Пока от навязчивой рекламы очистили небольшую часть центра города. Фото: Руслан Журкин

Возьмите прописи

Пока новый дизайн-код, касающийся исключительно вывесок и цветового решения фасадов, внедрили лишь на одном участке улицы Ленина. Советник главы региона Анна Коновалова напоминает, что сама потребность привести в порядок фасады выросла из общественной инициативы.

Фото: iStock
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- На мастерских проектов предложение о дизайн-коде звучало очень часто, - рассказывает она. - И могло быть несколько вариантов развития этой инициативы. Мы знаем, что в других городах разработку таких правил поручают коммерческим структурам. Они все выполняют, но дальше дело не идет. В Курске решили пойти совсем по другому пути. Во-первых, доверили разработку дизайн-кода региональному Центру компетенций. Во-вторых, когда были готовы первые две книги, регламентирующие внешний вид вывесок и фасадов, они стали частью правил благоустройства города, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность. И этот опыт высоко оценили в Министерстве строительства: курский опыт вошел в методические рекомендации ведомства и станет примером для всей страны.

Руководитель Центра компетенций Ксения Деева отмечает, что нормы дизайн-кода ни в коем случае не ограничивают курян.

- Это можно сравнить в прописями в школе, - говорит она. - Рамки заданы, но ведь почерк может быть любым.

Она добавляет, что работам по смене вывесок предшествовали встречи сотрудников Центра компетенций с предпринимательским сообществом: на них же глава региона Роман Старовойт сам рассказывал предпринимателям о том, почему город нуждается в таких переменах.

Такой формат уже доказал свою эффективность: крупный бизнес согласился с доводами, но мелкий и средний, как и ожидалось, попросил власти подождать. В непростое время поменять вывески - задача не из легких. И в большинстве своем именно этот сегмент предпринимателей попал под первый пилотный этап, стартовавший на улице Ленина между двух площадей.

Время и деньги

Эта проба пера для курских предпринимателей оказалась удачной, но потребовала не только смирения, но и финансовых затрат.

Тем временем продолжается работа над дизайн-кодом для малых архитектурных форм, цветников, общественных пространств, остановок транспорта

Директор сети магазинов женского белья Анна Кулешова не скрывает: менять внешний вид входной группы в магазин начали из-за банального нежелания платить штрафы.

- Эта норма вступит в силу только в феврале, но мы подумали: зачем тянуть? - рассказывает она. Теперь сотрудники магазина с улыбкой вспоминают о массивном ало-сером козырьке над входом в торговый зал: вместо него там теперь легкая прозрачная конструкция. Вывеску тоже пришлось переделать, и она теперь манит покупателей неоновым светом, как только чуть стемнеет.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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- Первое, о чем мы думали, - безопасность наших посетителей, - рассказывает Анна Кулешова. - Мы никак не могли оставить крыльцо без козырька: идет дождь, снег, пусть люди спокойно заходят в наш магазин.

На вопрос о том, во сколько обошлась красота, предприниматель отвечает:

- Как оказалось, переживать надо было не о деньгах. Мы столкнулись с тем, что найти в Курске фирму, которая бы нам просто и легко сделала все работы - от демонтажа до изготовления новых конструкций и их установки, - оказалось нереально. Начали прозванивать московские компании. А их ценник просто шокировал. В результате заказ делали в Белгороде, это сэкономило нам приличную сумму. Но и то в целом вложения дошли до 400 тысяч рублей. Мы еще решили покрасить фасад, чтобы наши новые конструкции не красовались на фоне облупившейся стены. Получилось очень хорошо!

К слову, такие перемены спровоцировали интерес покупательниц. Продавцы-консультанты устали отвечать на вопрос: "Вы закрываетесь?"

- Девочки просто стали рассказывать, что все это - требования дизайн-кода, - отмечает предприниматель. - Наши магазины все время совершенствуются, растут, вот теперь и в этом мы - в числе первых.

Владелица сети салонов красоты Оксана Мулл рассказывает похожую историю.

- Нам еще очень повезло: буквы на вывеске соответствовали требованиям дизайн-кода так, будто бы мы заранее его знали, - говорит она. - Просто располагались они на ярком фоне. Его как раз и убрали. И знаете, так хорошо получилось - понравилось и мне, и клиенткам. Проблемы возникли с бригадами, которые выполняют эту работу. Их попросту не найти. А когда мы еще задумали фасад покрасить и мне прислали результат смешивания колера, я чуть не расплакалась. Конечно, потом все получилось очень хорошо, стильно. Но какой ценой...

Фото: Олег Укладов / "Комсомольская правда"
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Генеральный директор Центра компетенций Андрей Рюмин отмечает, что дизайн-код даст работу многим курским фирмам, ведь пока эта ниша почти свободна.

- Мы же предлагаем различные цветовые решения, которые берем у производителей строительных материалов, - рассказывает он. - Таким образом, даже если у кого-то не получается сделать так, как хочется, мы помогаем.

Ксения Деева добавляет, что даже те предприниматели, которые изначально восприняли перемены в штыки, свое мнение изменили. Вывески, которые соответствуют дизайн-коду, оказались более привлекательными, чем те, что еще несколько лет назад они сами крепили к фасадам, соревнуясь в яркости.

А что дальше?

И на этом куряне не остановятся. Анна Коновалова рассказывает, что незаконные рекламные конструкции уже срезали там, где их быть не должно, и эта практика будет продолжена. Предприниматели уже думают, как быстрее привести в порядок входные группы в других частях города, ведь рано или поздно требования доберутся до самых до окраин. Владельцы сетевого бизнеса намерены делать объемные заказы - сразу для всех своих предприятий: так можно получить скидку и сэкономить время. Важно одно: дизайн-код не изменится, а значит, не стоит бояться напрасных вложений.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Тем временем в Центре компетенций продолжается работа над дизайн-кодом для малых архитектурных форм, цветников, общественных пространств, остановок транспорта - словом, каждой детали города.

Анна Коновалова отмечает, что это стремление, с одной стороны, упорядочить внешний вид города, а с другой - сделать его красивее тоже отметили в Минстрое.

- Зачастую те же остановки общественного транспорта или МАФы вообще в дизайн-код не включают, - говорит она. - Но мы считаем, что и это необходимо. Есть детали, которые только кажутся незначительными, а на самом деле могут впечатление от города как испортить, так и спасти. Вот, к примеру, когда на пилотном участке попросту закрыли кондиционеры специальными экранами, сразу стало гораздо лучше. Или сделали подсветку вывесок - сейчас рано темнеет, но улица уже не кажется мрачной. Люди идут, и настроение поднимается!

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