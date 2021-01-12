В Москве мужчина напал с ножом на полицию и был убит

Житель Москвы, угрожавший убить соседей и медиков, был застрелен при задержании.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК, вечером в квартире на Гурьевском проезде мужчина с ножом напал на прибывших врачей скорой помощи. Размахивая оружием, он грозил убить медиков и соседей. На место немедленно прибыл наряд полиции.

Неадекватный жилец набросился на патрульных. На предупреждение и выстрел в воздух он не реагировал. Полицейские были вынуждены стрелять на поражение. Злоумышленник скончался.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". На месте работают следователи и криминалисты, изучаются все обстоятельства ЧП.