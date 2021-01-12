В Москве откроют мобильные пункты для вакцинации от коронавируса

В числе новых пунктов вакцинации от коронавируса, которые откроются 14 января в Москве, будет и шесть мобильных точек. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта города.

Эти шесть мобильных пунктов будут работать в транспортных депо. Соответственно работники из сферы общественного транспорта получат возможность получить вакцину прямо во время службы.

"Наши сотрудники всегда находятся на передовой, и их безопасность - наш важнейший приоритет. Вакцинация предотвратит распространение вируса - поездки станут безопаснее и для наших пассажиров", - сказал заммэра столицы Максим Ликсутов.