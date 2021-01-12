В Москве пресекли масштабное производство контрафактного алкоголя

В столичном регионе пытались сбыть свыше 30 тысяч бутылок поддельного алкоголя. Подпольное предприятие располагалось в складском помещении на западе Москвы, где ежедневно работали линии розлива алкоголя.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что работали в нелегальном цеху девять уроженцев ближнего зарубежья, один из которых, предположительно, являлся организатором незаконного бизнеса. Они изготавливали алкоголь, смешивая спирт с водой. Готовый продукт разливали в стеклянную тару, на которую наносили этикетки известных брендов. Спиртные напитки фигуранты сбывали в магазинах розничной торговли Москвы и Московской области.

Деятельность группы, занимавшейся производством и сбытом контрафактной алкогольной продукции, пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного управления МВД России по Москве.

Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали участников группы. Из незаконного оборота изъято более 30 тысяч бутылок алкоголя, свыше пяти тысяч литров этилового спирта и расходные материалы. Продукция и оборудование переданы на ответственное хранение в уполномоченную организацию. Стоимость изъятого алкоголя превышает 8,5 миллиона рублей.

Участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.