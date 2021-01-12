В Москве расширили ковид-госпиталь в Сокольниках

Речь идет о резервном госпитале, работающем в конгрессно-выставочном центре. В нем 18 из 625 коек предназначены для интенсивной терапии.

"Мы развернули эти дополнительные мощности здесь же, в Сокольниках, в соседних с госпиталем корпусах, где находился обсерватор. Это было наиболее логичным и оптимальным решением, поскольку в обсерваторе, который ранее располагался на этой территории, было практически все оборудовано для приема пациентов с COVID-19", - рассказал главврач городской клинической больницы имени Иноземцев Александр Митичкин.

Если возникнет необходимость, ковид-госпиталь в Сокольниках сможет принять увеличенное число пациентов.