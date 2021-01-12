А начиная с сегодняшнего дня в очередной раз расширен и перечень москвичей, которые могут вакцинироваться от COVID-19. Возможность записаться на прививку на сей раз получили представители науки и разработок, сфер IT, телекоммуникаций и связи, соцработники частных и некоммерческих организаций, представители предприятий с недвижимостью, а также гостиниц, турагентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. Учитывая, что Москва первой в стране еще 5 декабря начала масштабную вакцинацию, а каждую неделю возможность получить бесплатную спасительную прививку получают все новые и новые категории горожан, теперь вакцина стала доступна уже для большинства жителей города. Не только для учителей, врачей и соцработников, как вначале, но и журналистов, финансистов, банковских работников, транспортников, коммунальщиков и представителей многих других профессий. Используют ли этот шанс москвичи? Этот вопрос корреспондент "РГ" задала Наталье Кузенковой, главврачу поликлиники № 68 Департамента здравоохранения Москвы, которая обслуживает население центра столицы. "У нас каждый день плотная запись, - рассказала она. - И это при том что мы открыли с самого начала сразу два прививочных пункта - в Замоскворечье и Хамовниках. Радует, что приходят на прививку целыми семьями, взрослые дети с пожилыми родителями, которые прежде всего находятся в зоне риска пандемии".

Перечень тех, кто может сделать прививку, снова расширен

Медработников, для вакцинации которых в этой поликлинике был открыт еще один прививочный пункт, здесь уже вакцинировали. "Если не будем справляться с очередью желающих привиться, будем думать над открытием третьего прививочного пункта", - поделилась планами Наталья Кузенкова. Тех же пожилых москвичей, которые опасаются идти на прививку из-за страха заразиться, успокоила: "У нас строго соблюдаются все санитарно-эпидемиологические правила: и для пациентов, и для персонала обязательны маски, перчатки, дезинфекция помещений, термометрия... Для температурящих больных - отдельный вход, так что угрозы заразиться нет". И обращаясь уже ко всем москвичам, Наталья Кузенкова сказала: "Москва многое сделала для того, чтобы каждый из нас смог как можно скорее вернуться к обычной жизни. Водить детей в школу, самим снова ходить в театры и спортзалы, принимать дома гостей... Теперь дело за нами. И если кто-то еще не сделал прививку, нужно пойти и сделать ее. Как врач, другого пути я не вижу".