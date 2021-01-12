В Москве застроят три бывших промзоны

Власти Москвы утвердили проект развития новых участков бывших промзон, сообщает официальный портал мэрии.

Редевелопмент затронет промзоны Курьяново, Очаково и Каширское шоссе. Предполагается, что там построят здания общественного и производственного назначения общей площадью более одного миллиона квадратных метров.

"Реализация этих проектов позволит городу получить почти 37 тысяч рабочих мест. Ожидаемый объем инвестиций составит более 240 миллиардов рублей", - отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В частности, в Курьяново будут проводить редевелопмент двух участков общей площадью 14,33 гектара. Согласно предварительной концепции, там предполагается построить торгово-развлекательные и досуговые центры, магазины, банки и промышленные предприятия.