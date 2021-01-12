"На сегодняшний день в городе 600 электробусов, и уже сейчас мы лидируем среди европейских городов. Через десять лет, к 2030 году, весь парк московского общественного транспорта должен стать экологически чистым", - подчеркнул градоначальник. А в 2022 году появятся электробусы с электрическими обогревателями - зимой они будут отапливать салон без помощи дизельной установки. Пока же электробусам приходится расходовать и обычное топливо, чтобы поддерживать комфортную температуру в морозы - заряда аккумуляторов хватает только на движение.

Глава департамента транспорта Максим Ликсутов говорит, что электробусы сегодня - третий по продолжительности службы транспорт после поезда метро и трамвая, что делает его выгоднее и автобусов, и троллейбусов. "Электрические автобусы снижают расходы на эксплуатацию и упрощают техническое обслуживание подвижного состава. Машины поставляют городу по контрактам жизненного цикла, что гарантирует сервисное обслуживание от производителя на протяжении 15 лет эксплуатации. Для города и москвичей электробусы - это не только комфортные поездки, но и чистый воздух с минимальными выхлопами", - объясняет он.

По улицам города уже ездят 600 электробусов

По его словам, сейчас над моделями без дизельных обогревателей работают производители. А одна из московских высокотехнологичных компаний на днях представила Ликсутову ИТ-платформу, которая может снизить энергозатраты электробусов на четверть и увеличить запас хода до 150 километров. Уже готов прототип обновленного электробуса - в нем, к примеру, можно менять батареи за пять минут на конечных станциях и следить за состоянием аккумуляторов онлайн. "Мы приветствуем инновационные разработки и всегда ищем новые решения для столичного транспорта. Именно для этого создан наш фонд стартапов. Для города важно поддерживать отечественные компании с производством в Москве", - отметил глава дептранса. Еще одно новшество - в столицу пришел первый учебный экземпляр электробуса. Теперь водители-стажеры будут осваивать маршруты в реальных условиях. Раньше для этого использовали обычные автобусы и тренажеры.