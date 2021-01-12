В Нововоронеже завершился городской турнир по фигурному катанию

В городе-спутнике Нововоронежской АЭС - Нововоронеже - завершился турнир по фигурному катанию на коньках "Рождественские встречи".

Мероприятие прошло при содействии Нововоронежской АЭС. Атомная станция помогла секции по фигурному катанию с покупкой оборудования для тренировок и костюмов для выступлений.

Соревнования проходили без зрителей, с соблюдением всех мер безопасности, связанных с пандемией коронавируса, и продолжались в течение двух дней.

Площадкой проведения турнира стала ледовая арена "Остальная", открытая в Нововоронеже в марте 2018 года. Строительство спортивного объекта велось в рамках взаимодействия между правительством региона и госкорпорацией "Росатом". По Соглашению, заключенному в 2012 году, дополнительные налоговые отчисления "Росатома" в бюджет Воронежской области направляются на финансирование социально-экономического развития Нововоронежа.

- На турнир съехались 180 юных фигуристов из Воронежской, Ростовской, Белгородской и Волгоградской областей, 40 из них - нововоронежцы. Возраст спортсменов - от четырех до 16 лет, спортивные звания и разряды - от третьего юношеского до кандидата в мастера спорта. Самые маленькие выступили в номинациях "дебют" и "юные фигуристы", - рассказала тренер по фигурному катанию ледовой арены "Остальная" Татьяна Барданова.

В период самоизоляции в 2020 году нововоронежские фигуристы были вынуждены участвовать в "сухих" и онлайн-тренировках. Спустя время спортсмены вышли на улицу для занятий по общей физической подготовке, и только потом - на лед. Несмотря на вынужденный перерыв в тренировочном процессе, нововоронежцы показали очень хорошие результаты. Так, в номинации "юные фигуристы" 1 место - у Платона Шайкина и Марии Сурминой, по третьему юношескому разряду 1 место заняла Кира Ждамирова.

Для спортсменов сборной Воронежской области турнир "Рождественские встречи 2021" стал одним из этапов подготовки к зональным соревнованиям. А в феврале 2021 года состоится отбор на первенство России по фигурному катанию.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.