В Подмосковье на Крещение откроют более 220 купелей

В Московской области на Крещение оборудуют более 220 мест для купания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Из этих мест 66 оборудуют на открытых водоемах, 75 - в прудах, остальные - в специально отведенных местах для массовых мероприятий. Глава региона Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность всех, кто придет окунуться в прорубь 19 января.

По предварительным оценкам, несмотря на похолодание и пандемию совершить традиционный обряд придут более 200 тысяч жителей региона.