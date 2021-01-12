В Подмосковье на продажу выставили 172 особняка дороже миллиарда

В Московской области на продажу выставлены 172 элитных загородных дома, каждый из которых стоит дороже миллиарда рублей. Об этом сообщили в агентстве Skolkovo Realty.

Основная часть элитки - 127 домов - находится на Белорусском направлении. Еще 41 объект размещен на Рижском направлении. На Курском и Ленинградском направлениях можно найти по 2 подобных объекта.

В декабре 2020 года спрос на покупку загородной недвижимости в Подмосковье снизился на 11,32 процента по сравнению с ноябрем того же года, подчеркивают представители агентства недвижимости. При этом главное премиальное направление - Рублево-Успенское шоссе - показало в декабре рост в 2,77 процента по сравнению с ноябрем.