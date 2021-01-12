В Подмосковье родился младенец-гигант

В одном из роддомов Подмосковья на свет появился почти 6-килограммовый мальчик.

Как сообщает министерство здравоохранения региона, богатырь родился в Пушкине и стал вторым ребенком в семье. "Мы, естественно, знали, что ребенок будет крупный, поэтому все были наготове. Но что мальчик будет настолько велик, не ожидал никто. Причем родила женщина самостоятельно, без осложнений", - рассказала врач акушер-гинеколог Пушкинского роддома Рано Хаитова.

Малыш-богатырь с мамой чувствуют себя хорошо и уже находятся дома. Врачи отмечают, что это один из самых крупных новорожденных, которых им приходилось видеть. Хотя 12 лет назад они с помощью кесарева сечения помогли появиться на свет малышу весом 6 700 граммов.