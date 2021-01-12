В Подмосковье сняли часть ограничений по коронавирусу

Власти Московской области отменили часть коронавирусных ограничений.

Как отмечается в постановлении, подписанном губернатором Андреем Воробьевым, с 13 января снимается ряд требований к гостиницам. Теперь у постояльцев не будут требовать отрицательные результаты тестов на коронавирус. При этом температуру все равно продолжат измерять и при заезде в отель, и в течение дня.

Также с 13 января, как уже писала "РГ", прекращается дистанционное обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Карты учащихся будут разблокированы.

В то же время в вузах дистанционка продлится до 6 февраля, и студенты в течение этого периода не смогут воспользоваться своими соцкартами.