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12.01.2021 22:28
Рубрика: Экономика

Маски сожжены

Медицинские отходы: Подмосковье начинает реформу
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 3(8354)
Комплексная система по обращению с медицинскими отходами в стране начнется с Подмосковья, где появятся два первых предприятия по переработке таких отходов. В качестве возможных площадок для них рассматриваются Сергиево-Посадский и Каширский округа области, сообщил гендиректор компании "РТ-Инвест"Андрей Шипелов. Эта компания входит в госкорпорацию "Ростех" и является крупнейшим мусорным оператором Подмосковья.

О том, что медицинские отходы необходимо утилизировать отдельно, в области заговорили еще в прошлом году, когда губернатор Андрей Воробьев обратился к федеральному правительству с предложением о создании такой системы. В Подмосковье ежегодно образуется 100 тысяч тонн медицинского мусора, еще 200 тысяч везут из Москвы. Это от медучреждений, а ведь есть еще и у жителей просроченные таблетки, использованные ампулы и шприцы, а также в пору пандемии перчатки и маски. Весь этот объем отходов считается потенциально опасным - никто же не знает, чем болел человек, шприцы из дома которого зачастую с открытыми иглами лежат в мусорном пакете. Конечно, такие отходы нужно и собирать, и утилизировать отдельно. А как происходит сейчас?

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Готова ли Россия перейти на полную сортировку мусора

В Национальной экологической компании, которая занимается утилизацией фармацевтических отходов, "РГ" рассказали, что медучреждения сортируют их строго по правилам - разный материал упаковывают в разные контейнеры, которые потом забирает тот, кто выиграл конкурс на утилизацию. "Все это прекрасно, но что происходит с отходами дальше? Они могут быть и сожжены без соблюдения необходимых мер безопасности, и свалены в мешках в баки с обычным мусором. Мало ли было случаев, когда у нас находили свалки медотходов", - говорит экологический активист из подмосковного Чехова, представитель ассоциации "Чистая страна" Людмила Смышляева. Между тем почти никакие медицинские отходы, за исключением разве что стеклянных бутылок для физраствора, переработке не подлежат, их нужно утилизировать, причем с соблюдением всех мер предосторожности.

Создание системы обращения с медотходами займет пять лет

В данный момент в Госдуме ведется работа над законодательной инициативой, поступившей, кстати, из Подмосковья, которая поможет сформировать новую модель по обращению с медотходами. "А мы уже заключили контракт с международной колсантиговой компанией Roland Berger на разработку концепции комплексной системы обращения с медицинскими отходами в Московской области, - рассказали "РГ" в пресс-службе "РТ-Инвеста". - Отметим, что Roland Berger уже реализовала 12 подобных проектов за рубежом, в том числе во Франции, Германии и Голландии. Поэтому в концепции мы ожидаем наилучшие доступные технологии для 100-процентной утилизации медотходов". Планируется, что мощность новых предприятий по утилизации этого вида мусора 100 тысяч тонн в год. "Технологии, применяемые для утилизации, позволят получать электроэнергию", - подчеркнули в компании "РТ-Инвест".

Процесс создания новой системы обращения с медицинскими отходами в Подмосковье рассчитан примерно на пять лет и пройдет в три этапа. На первом - будет создано централизованное обращение с отходами, образующимися в государственных медицинских организациях. На втором - к системе подключат юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Последними в процесс войдут жители, которым, скорее всего, предложат организовать раздельный сбор своего медицинского мусора.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область "Мусорная" реформа

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