В Тамбове подростка оставили под арестом за подготовку теракта

Тамбовский областной суд отклонил ходатайство адвоката об изменении меры пресечения 17-летнему студенту колледжа, задержанному ФСБ за подготовку теракта.

- Адвокат просил перевести подозреваемого под домашний арест. Но решение Ленинского районного суда оставлено без изменений, - сообщила "РГ" представитель облсуда Мария Романова.

Напомним, 25 декабря ФСБ сообщила о предотвращенном в Тамбове теракте и задержании его организатора. По версии следствия, 17-летний студент местного колледжа принадлежал к деструктивной субкультуре и готовил взрыв в одном из городских зданий. На съемной квартире, где жил студент, оперативники обнаружили компоненты "адской машины", а в его гаджетах - инструкции по ее сборке.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта (статьи 30 и 205 УК РФ). По решению суда подозреваемый на два месяца помещен в СИЗО.