Из-за пандемии коронавируса в регионах отменяют крещенские купания

Жители Хабаровского края не смогут окунуться в крещенские купели. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса.

- В этом году нужно обойтись без крещенских купаний. Потому что организовать их безопасно будет сложно. Обычно это палатки с обогревом, в которых тяжело провести обеззараживание. А людей через них проходит много и соблюдать там масочный режим, дистанцирование невозможно, - сказала глава краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева.

Члены штаба согласились: в последние дни снова начинается прирост заболевших COVID-19.

- Мы вышли из новогодних праздников на фоне снижения тестирования и сейчас получим все эти отложенные эффекты. У нас за три дня серьезный прирост госпитализированных - более шести процентов. Это пациенты, которые находятся на ИВЛ с коронавирусной инфекцией, - сообщил заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Он добавил, что ко всему этому риск развития пневмонии и передачи инфекций остается достаточно высоким.

Крещенские купания отменили и в Якутии. Это сделано, чтобы избежать скопления людей. А вот на территории Камчатки будет работать только одна купель

В Хабаровской епархии к запрету отнеслись с пониманием.

- Епархия всегда идет навстречу в этот непростой год. Купание - это просто традиция. Но отсутствие массовых купаний в проруби никак не отменит праздник Крещения. Будут службы, будет раздача святой воды, - прокомментировала пресс-секретарь Хабаровской епархии Юлия Шутова.

Однако нашлись и несогласные с таким решением. К примеру, мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник выразил опасение "получить эффект, когда люди будут делать все бесконтрольно. Я понимаю, что все можно запретить, так проще", - сказал он.

Тем временем крещенские купания отменили и в Якутии. Это сделано, чтобы избежать скопления людей. А вот на территории Камчатки будет работать только одна купель, расположенная в ЗАТО Вилючинск. Ограничение на массовые купания в остальных муниципалитетах края также введено из-за непростой эпидемиологической обстановки.

В Амурской области принимать решение о крещенских купаниях должны сами муниципалитеты. Уже известно, что их не будет в Тынде. А вот глава Белогорска Станислав Мелюков традиционно решил посоветоваться с местными жителями. Он запустил голосование в в своем аккаунте Instagram.

- Чтобы организовать купель в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по нераспространению коронавируса (социальная дистанция, не кучковаться и прочие "прелести"), надо сломать голову, как это сделать так, чтобы организатору (администрации) не прилетел штраф за нарушение. И главное - не навредить, - написал он.

Массовые купания также отменены в Томске, Перми, Югре, на Ставрополье.

МЧС

В МЧС России пока никак не прокомментировали запреты на крещенские купания. Решения об отмене или каком-либо запрете любых мероприятий принимают оперативные штабы и руководство комиссий по чрезвычайным ситуациям - это компетенция местных региональных властей, а не МЧС.

В спасательном ведомстве лишь могут давать свои рекомендации и составлять прогнозы, что и было сделано их специалистами накануне. В оперативном прогнозе, озвученном на еженедельном селекторе в Национальном антикризисном центре, прозвучало предупреждение для некоторых областей и регионов в связи с грядущими крещенскими праздниками.

Но специалисты ведущего ВНИИ ГОЧС системы МЧС России, которые и готовили прогноз, исходили в своих предостережениях из толщины льда, а не из угроз коронавируса. Как известно, и об этом не раз говорили многие медики, вода не способствует распространению вирусов. А вот опасности, связанные с провалами льда, весьма характерны, особенно для тех регионов, где морозов пока нет. Согласно данным свежего прогноза МЧС, наибольший риск провалов людей и техники под неокрепший лед прогнозируется на территории всего Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

В МЧС напомнили и печальную статистику. В ночь на Крещение 2009 года в Твери на Волге провалился лед, не выдержав вес скопившихся у иордани людей. В воде оказалось, по различным оценкам, от 30 до 70 человек. Аналогичный случай произошел через два года на озере Ознобишино в Подольском районе Московской области, когда вблизи купели из воды спасали более 10 человек. В обоих случаях по счастливой случайности обошлось без серьезных последствий.

Но даже в этой ситуации на селекторе в МЧС не рекомендовали местным муниципальным органам отказываться от проведения крещенских купаний. На селекторе лишь отметили, что рекомендуют органам местной власти заранее принять меры по искусственному наращиванию льда вблизи мест проведения крещенских обрядов, а подразделениям МЧС и МВД России - принять меры к обеспечению безопасности людей на водных объектах.

То есть ограничения на массовые купания в Хабаровском крае и на Камчатке в связи с эпидемиологической обстановкой могут быть восприняты не однозначно. Многие верующие все равно найдут возможность окунуться в святой для себя день. Но там, где не будут оборудованы специальные безопасные места, люди будут окунаться в любые проруби, где смогут. А это несет больше опасностей, чем там, где купание разрешено и дежурят кареты "скорой помощи", водолазы и полиция.

Подготовил Тимофей Борисов