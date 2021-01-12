На заснеженной трассе во Владивостоке столкнулись 11 автомобилей

На подъезде к аэропорту Владивостока столкнулись 11 автомобилей. Об этом сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Считается, что массовое ДТП произошло из-за несоблюдения водителями безопасного скоростного режима и дистанции в условиях непогоды. С ночи в городе идет снег.

По словам руководителя пресс-службы краевого УМВД Ирины Сыровой, пострадавших нет.

Движение на месте аварии восстановлено, ее участники находятся в отделении ГИБДД для оформления документов о происшествии.

Во Владивостоке с раннего утра закрыто движение по трассе Седанка - Патрокл, а позже- и по самому крутому спуску - улице Шефнера. За полдня в городе произошло 35 ДТП, пострадавших нет.