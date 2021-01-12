В Хабаровском крае отменили крещенские купания из-за пандемии

В Хабаровском крае не будут проводить крещенские купания в купелях из-за пандемии коронавируса.

"Такое предложение озвучила глава регионального Роспотребнадзора. Члены штаба инициативу поддержали", - сообщили ТАСС в краевом минздраве.

В последнее время увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом. Члены штаба посчитали, что в палатках, где люди будут готовиться к омовению, невозможно соблюсти необходимые санитарные требования.

По последним данным, на территории края зарегистрировано 38579 случаев заболевания COVID-19, 204 человека скончались.