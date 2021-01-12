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12.01.2021 08:41
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае отменили крещенские купания из-за пандемии

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровском крае не будут проводить крещенские купания в купелях из-за пандемии коронавируса.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Такое предложение озвучила глава регионального Роспотребнадзора. Члены штаба инициативу поддержали", - сообщили ТАСС в краевом минздраве.

В последнее время увеличилось количество тяжелобольных коронавирусом. Члены штаба посчитали, что в палатках, где люди будут готовиться к омовению, невозможно соблюсти необходимые санитарные требования.

По последним данным, на территории края зарегистрировано 38579 случаев заболевания COVID-19, 204 человека скончались.

В регионах Общество Здоровье Общество Религия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Пандемия коронавируса COVID-19 Празднование Крещения

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