12 января из-за установившихся в Якутске 50-градусных морозов уроки в школах города были отменены для всех классов.

Синоптики отмечают, что таких холодов не было уже лет пять. И, по прогнозам, они продержатся до конца месяца. Фото: Андрей Сорокин/ЯСИА

Управление образования с раннего утра предупредило, чтобы родители не собирали детей на занятия. А вечером стало известно, что для учеников 1-8-х классов обучение на дому продлено до 18 января.

50-градусные морозы установились надолго. Синоптики отмечают, что таких холодов не было уже лет пять. И, по прогнозам, они продержатся как минимум до конца месяца.

Две предыдущие зимы были в столице Якутии не очень холодными. Но нынешняя напомнила горожанам о том, где они живут. Сильные морозы начались в начале декабря, и только в новогодние праздники чуть-чуть отпустило. В Якутске есть две метеостанции, и они сообщали, что в выходные разница температур в пределах города достигала 13 градусов! Кстати, вчера морозы ниже 45 градусов синоптики зафиксировали в 36 пунктах наблюдения на территории республики. Холоднее всего было в Верхоянске - минус 55.

Добавим, что из-за установившихся в последние дни сильных морозов школьные занятия отменены в ряде других регионов страны, в частности с 12 по 14 января для младшеклассников Вологды, а ученики 1-9-х классов Череповца, а также ребята из 46 школ Саратовской области будут сидеть дома до конца недели.