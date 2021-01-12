В небе над Камчаткой взорвался метеорит

В атмосфере Земли в районе западного побережья Камчатского края ученые зафиксировали взрыв метеорита.

Специалисты выделили сигнал от вхождения небесного тела в атмосферу утром 11 января. Его движение в плотных слоях длилось 55 секунд, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Камчатского филиала Единой геодезической службы РАН Данилу Чеброва.

По предварительным данным, диаметр метеорита была не более 10 метров, а мощность взрыва составила от одного до пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.

Ученые начали искать сигнал вхождения после того, как в социальных сетях появилось видео полета метеорита и его взрыва.