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12.01.2021 09:18
Рубрика: Общество

В небе над Камчаткой взорвался метеорит

Текст: Артем Красиков

В атмосфере Земли в районе западного побережья Камчатского края ученые зафиксировали взрыв метеорита.

Фото: wikipedia.org
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Специалисты выделили сигнал от вхождения небесного тела в атмосферу утром 11 января. Его движение в плотных слоях длилось 55 секунд, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Камчатского филиала Единой геодезической службы РАН Данилу Чеброва.

По предварительным данным, диаметр метеорита была не более 10 метров, а мощность взрыва составила от одного до пяти килотонн в тротиловом эквиваленте.

Ученые начали искать сигнал вхождения после того, как в социальных сетях появилось видео полета метеорита и его взрыва.

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