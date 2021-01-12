Во Владивостоке из-за снегопада закрыта трасса Седанка – Патрокл

Из-за снегопада мэрия Владивостока во избежание массовых ДТП закрыла трассу Седанка - Патрокл, сообщается на сайте администрации.

Однако одна крупная авария уже произошла. На дороге дежурят экипажи ГИБДД.

Но при этом остается открытым движение по самому крутому в городе спуску - улице адмирала Шефнера. "В случае ухудшения погодных условий на данном участке также будут вводиться ограничения", - отмечают специалисты штаба.

Небольшой снег начался в столице Приморья с четырех часов утра. Дороги обрабатываются жидким химреагентом и пескосоляной смесью. Автомобилистов просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.