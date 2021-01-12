Арестован подозреваемый в поджоге общежития в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
Сегодня суд арестовал подозреваемого в поджоге общежития в Лыскове. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Мужчине предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом.
Пожар в доме №6 по улице Комсомольской произошел в ночь с 6 на 7 января. Спасатели тушили его в течение нескольких часов. Из-за возгорания частично обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров.
В результате погибли два человека, еще несколько получили телесные повреждения различной степени тяжести.