Прокуратура начала проверку после показа свастики в цирке Ижевска

Прокуратура Первомайского района Ижевска проводит проверку по факту демонстрации нацистской символики во время представления в цирке. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Внимание привлек видеосюжет с прошедшей 8 января этого года архиерейской елки. Во время выступления на манеже появились две козы в попонах со свастикой.

В пресс-службе Ижевской епархии считают, что представление не имело цели нарушить закон, запрещающий демонстрацию нацистской атрибутики или символики. Сюжет представления посвятили событиям, которые календарно связаны с праздником Рождества Христова. Например, 25 декабря (Рождество по старому стилю) завершилась Отечественная война 1812 года, а 7 января 1942 года произошел перелом в битве за Москву во время Великой Отечественной войны.

- Все это нашло отражению в сюжете цирковых номеров. В частности, выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительно в том, что используемые в нем образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер, - прокомментировали в пресс-службе Ижевской епархии.