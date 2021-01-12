В Башкирии виновника ДТП с автобусами отправили под домашний арест

Водителя пассажирского автобуса, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибло трое несовершеннолетних, по решению суда отправили под домашний арест сроком на два месяца.

Напомним, что ДТП произошло 10 января 2021 в Салаватском районе Башкирии.

По версии следствия, подозреваемый, управляя микроавтобусом "Ford Transit", в салоне которого находилось 15 пассажиров, выехал на встречную полосу с целью обгона и столкнулся с идущим навстречу микроавтобусом "Ford Transit", где были водитель и трое пассажиров.

В результате ДТП погибли трое детей в возрасте 17, 13 и 6 лет. Еще 10 человек, в том числе трое несовершеннолетних, госпитализированы с различными травмами.

Кроме того, расследуется еще одно уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

- В его рамках устанавливается, насколько условия перевозки пассажиров соответствовали требованиям безопасности их жизни и здоровья, - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РБ Евгений Каневский.

Расследование уголовных дел находится на контроле у руководства следственного управления республики.