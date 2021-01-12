В Нижнем Новгороде автокран протаранил восемь автомобилей

Крупное ДТП с участием автомобилей и строительной техники произошло в Нижнем Новгороде. По словам очевидцев, около 18.00 на Комсомольском шоссе столкнулись несколько машин и автокран. Пробка растянулась на несколько километров в обе стороны.

Как сообщили сотрудники регионального управления ГИБДД, водитель автокрана допустил скатывание транспортного средства на участке дороги с уклоном, что повлекло повреждение восьми автомобилей, двигавшихся по шоссе.

К настоящему времени движение на шоссе восстановлено, жертв и пострадавших нет.