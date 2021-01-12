В Перми подвели итоги конкурса ледовых скульптур "Зимний вернисаж"

Победителем Кубка России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" стала работа "Ты прекрасна...", созданная мастерами из Екатеринбурга Константином Евдокимовым и Павлом Соловьевым. Об этом сообщили в администрации Перми.

Состязания ледовых скульпторов продолжались почти неделю, в них приняли участие тридцать мастеров. Благодаря им на городской эспланаде появились пятнадцать уникальных ледовых скульптур, объединенных темой "Ускользающая красота".

12 января жюри подвело итоги конкурса, а 14 января площадка, где расположены все скульптуры, будет открыта для всеобщего посещения.