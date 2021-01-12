В Прикамье подросток пойдет под суд за изнасилование и убийство девочки

В Пермском крае 16-летнего жителя Чусовского городского округа обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи № 105 УК РФ (убийство малолетнего, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по версии следствия, несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения встретил ранее знакомую ему малолетнюю девочку. Он отвел ее в безлюдное место, где изнасиловал и, желая скрыть следы преступления, убил свою жертву.

В ходе расследования уголовного дела несовершеннолетний оказался под подозрением и был задержан. С помощью судебной экспертизы на его одежде была обнаружена кровь потерпевшей. Под грузом неопровержимых доказательств обвиняемый признался в совершении преступления. В настоящее время уголовное дело в его отношении передано в суд для рассмотрения по существу.