На Алтае осудили банду, обложившую данью военнослужащих-мотострелков

Алтайский краевой суд вынес приговор организованной преступной группе, вымогавшей деньги у мотострелков, служащих по контракту.

- 11 жителей города Алейска совершили 37 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений корыстной и корыстно-насильственной направленности преимущественно в отношении военнослужащих контрактной службы войсковой части, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Бандиты обложили военнослужащих данью - требовали у них деньги в сумме от 2,5 до 120 тысяч рублей. Отказывающихся платить лишали свободы и избивали, угрожая лишением жизни.

Вымогателей задержали после того, как один из пострадавших обратился за помощью в полицию.

- Все остальные преступления являлась латентными и были выявлены в ходе расследования уголовного дела, - отмечает СУ СКР по Алтайскому краю.

Алтайский краевой суд приговорил руководителя организованной преступной группы к 12 годам лишения свободы. Остальные вымогатели проведут в колонии от 2 лет 6 месяцев до 12 лет - в зависимости от характера и степени участия в совершенных преступлениях.