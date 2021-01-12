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12.01.2021 07:40
Рубрика: Происшествия

На Алтае осудили банду, обложившую данью военнослужащих-мотострелков

Текст: Наталья Граф (Барнаул)

Алтайский краевой суд вынес приговор организованной преступной группе, вымогавшей деньги у мотострелков, служащих по контракту.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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- 11 жителей города Алейска совершили 37 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений корыстной и корыстно-насильственной направленности преимущественно в отношении военнослужащих контрактной службы войсковой части, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Бандиты обложили военнослужащих данью - требовали у них деньги в сумме от 2,5 до 120 тысяч рублей. Отказывающихся платить лишали свободы и избивали, угрожая лишением жизни.

Вымогателей задержали после того, как один из пострадавших обратился за помощью в полицию.

- Все остальные преступления являлась латентными и были выявлены в ходе расследования уголовного дела, - отмечает СУ СКР по Алтайскому краю.

Алтайский краевой суд приговорил руководителя организованной преступной группы к 12 годам лишения свободы. Остальные вымогатели проведут в колонии от 2 лет 6 месяцев до 12 лет - в зависимости от характера и степени участия в совершенных преступлениях.

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