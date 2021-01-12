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12.01.2021 17:19
Рубрика: Происшествия

На Байкале провалился под лед автомобиль с туристами

Текст: Наталья Граф

В Иркутской области на озере Байкал под лед провалился внедорожник Toyota Land Cruiser с водителем и пятью туристами. Всем удалось спастись.

На Байкале провалился под лед катавшийся на коньках турист

Сообщение о провале автомобиля с пассажирами в проливе Малое Море озера Байкал поступило на пульт дежурного МЧС в 17:10 по местному времени.

- Провал произошел в 50 метрах от берега, глубина на месте более 10 метров, толщина льда около 10 сантиметров. Всем удалось выбраться, авто ушло под воду, - сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным МЧС, семья из пяти человек приехала отдыхать на Байкал из города Орла и остановилась в гостевом доме. Его хозяин предложил туристам экскурсию на своем внедорожнике. Однако в районе мыса Уюга автомобиль начал тонуть.

Состояние водителя и туристов оценивается как удовлетворительное. Одной из пассажирок потребовалась медицинская помощь, но от госпитализации она отказалась.

По данному случаю проводится проверка. Спасатели предупреждают о том, что ледовый покров на Байкале формируется постепенно и неравномерно. Во многих местах выход на него еще опасен.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск

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