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12.01.2021 10:21
Рубрика: Происшествия

На Байкале провалился под лед катавшийся на коньках турист

Текст: Надежда Столярчук

На Байкале спасли провалившегося под лед отдыхающего, рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

ЧП произошло в проливе Ольхонские ворота у мыса Кобылья голова.

В Приморье рыбак провалился под неокрепший лед и погиб

Как рассказали спасатели, 37-летний иркутянин катался на коньках с друзьями, но в темноте отстал от них, въехал в промоину и провалился.

- Глубина в месте происшествия около 30 метров, лед не прочный, многочисленные промоины. Мужчина стал звать на помощь, его вытащили находящиеся неподалеку люди. Спасатели транспортировали пострадавшего до базы отдыха в бухту Базарная, где передали конькобежца друзьям, - пояснили в областном МЧС.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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