На Байкале провалился под лед катавшийся на коньках турист

На Байкале спасли провалившегося под лед отдыхающего, рассказали в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.

ЧП произошло в проливе Ольхонские ворота у мыса Кобылья голова.

Как рассказали спасатели, 37-летний иркутянин катался на коньках с друзьями, но в темноте отстал от них, въехал в промоину и провалился.

- Глубина в месте происшествия около 30 метров, лед не прочный, многочисленные промоины. Мужчина стал звать на помощь, его вытащили находящиеся неподалеку люди. Спасатели транспортировали пострадавшего до базы отдыха в бухту Базарная, где передали конькобежца друзьям, - пояснили в областном МЧС.