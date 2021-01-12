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12.01.2021 17:01
Рубрика: Происшествия

Омичка потеряла 1,5 млн рублей, пытаясь устроиться на удаленную работу

Текст: Наталья Граф (Омск)

Омская полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у 26-летней жительницы города Омска 1 439 500 рублей.

В Перми мошенник похитил деньги под видом покупателя недвижимости

По словам потерпевшей, в ноябре ей позвонила незнакомка и предложила удаленную работу в интернете. Омичка согласилась. Тогда "работодательница" попросила ее установить на телефон приложение, на счет которого ей будет поступать заработная плата. Но для активации счета необходимо пополнить его на 8 500 рублей. Омичка взяла микрозайм и выполнила указания. Однако потом передумала работать удаленно и попросила вернуть ей деньги. Однако для вывода денежных средств "менеджеры" попросили у нее 30 тысяч рублей.

- В последующем для этой же цели омичка перечислила все свои деньги с имеющихся у нее кредитных карт, заняла у родственников, а также оформила потребительский кредит на сумму около 100 000 рублей, который также перевела на указанный счет, - сообщает ОМВД России по Омскому району.

Однако и этих средств оказалось недостаточно для того, чтобы расторгнуть отношения с "работодателем". Тогда омичке помогли оформить новый кредит в размере 950 000 рублей - на этот раз на ее мать. Эти деньги она также перечислила на номера карт, продиктованные "менеджером". И только потом заподозрила, что ее обманули.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников и проверяют движение денежных средств по счетам.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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