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12.01.2021 13:58
Рубрика: Общество

В Иркутске спасли беременную со 100-процентным поражением легких

Текст: Надежда Столярчук

Врачи иркутского перинатального центра спасли беременную пациентку, у которой из-за COVID-19 были на 100 процентов поражены легкие, пишет РИА Новости со ссылкой заведующую отделением анестезиологии и реанимации №2 перинатального центра Галину Шкандрий. Также удалось спасти новорожденного.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Как рассказали медики, будущая роженица заразилась на 32-й неделе беременности. При поступлении у нее диагностировали 100-процентное поражение легких, у женщины нарастала одышка, а значит, ребенок тоже не мог получать кислород. Чтобы спасти малыша, иркутянке сделали кесарево сечение. Родилась здоровая девочка, а маму перевели в реанимацию, где она провела 51 день.

По словам врачей, шансов на выздоровление было немного, женщина провела два месяца с искусственной вентиляцией легких. Однако молодой маме удалось преодолеть болезнь, на днях ее выписали из больницы.

Как отметила Галина Шкандрий, состояние роженицы будут продолжать держать на контроле, также ей потребуется длительная реабилитация.

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