В Сибири пассажиры всю ночь прождали вылета из-за поломки самолета

Более чем на восемь часов был задержан рейс №5237, который должен был доставить 201 пассажира из Новосибирска в Хабаровск. Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, задержка была связана с технической неисправностью самолета.

Лайнер Airbus А321 должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево вчера в 23.50 по местному времени. Однако при заправке топливом специалисты выявили неисправность. В итоге пассажиры, среди которых восемь детей, вылетели в Хабаровск лишь сегодня в 8.00 утра.

Ожидающих в аэропорту обеспечили напитками и питанием. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.