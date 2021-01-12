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12.01.2021 06:34
Рубрика: Происшествия

В Сибири пассажиры всю ночь прождали вылета из-за поломки самолета

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Более чем на восемь часов был задержан рейс №5237, который должен был доставить 201 пассажира из Новосибирска в Хабаровск. Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, задержка была связана с технической неисправностью самолета.

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Лайнер Airbus А321 должен был вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево вчера в 23.50 по местному времени. Однако при заправке топливом специалисты выявили неисправность. В итоге пассажиры, среди которых восемь детей, вылетели в Хабаровск лишь сегодня в 8.00 утра.

Ожидающих в аэропорту обеспечили напитками и питанием. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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