В Томске скоропостижно скончался ведущий актер ТЮЗа Сергей Хрупин

В Томске внезапно ушел из жизни ведущий актер томского Театра юного зрителя, заслуженный артист России Сергей Хрупин. Ему было 65 лет.

- Добрый, готовый помочь, эмоциональный и неравнодушный, Сергей Яковлевич был настоящей душой коллектива, родным для всех ТЮЗовцев человеком. Осознать случившееся невозможно - буквально только позавчера он играл спектакли, поздравлял всех в столь идущем ему образе Деда Мороза с Новым годом, - сообщается на официальной странице Томского Театра юного зрителя в соцсети "ВКонтакте".

Актера Сергея Хрупина знали и любили несколько поколений томичей. Он служил в местном ТЮЗе практически с его открытия - с 1982 года.

- За почти 40 лет работы актер создал в спектаклях ТЮЗа более сотни ярких, непохожих друг на друга образов, - отмечают его коллеги. - Обожаемым детьми героем Хрупина был Дед Мороз, в этого волшебника Сергей Яковлевич с радостью превращался каждый Новый год.

Более 10 лет Хрупин также работал педагогом - преподавал актерское мастерство и режиссуру в Губернаторском колледже социально-культурных технологий и инноваций.

Прощание с актером Сергеем Хрупиным пройдет в Томском ТЮЗе в четверг, 14-го января, с 12:00 до 14:00.