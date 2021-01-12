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12.01.2021 18:25
Рубрика: Общество

Секретная съемка

На Ставрополье камеры видеонаблюдения помогут бороться с незаконными свалками
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 2(8353)
На Ставрополье один из региональных операторов по обращению с твердыми бытовыми отходами установил камеры на незаконных свалках. Таким образом компания намерена помочь местным властям в борьбе со шкодливыми гражданами и организациями, которые вываливают мусор там, где этого делать нельзя.

Первые две камеры появились в окрестностях города Минеральные Воды - там, где чаще всего возникают стихийные свалки, рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе регионального оператора ООО "ЖКХ".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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"Высокие технические характеристики оборудования позволяют фиксировать нарушения круглосуточно и получать качественную картинку, то есть тем, кто вывозит отходы под покровом ночи, от камер укрыться не удастся - зафиксированы на видео будут и сами нарушители, и госномера их машин", - заверили в компании.

Там также добавили, что сигнал передается в режиме реального времени на мониторы управления муниципального хозяйства Минераловодского городского округа. Если кого-то удастся поймать таким образом, видео отправят в правоохранительные и надзорные органы, и оно станет основанием для принятия административных мер в отношении организаторов свалок. У регоператора же появилась дополнительная возможность выявить предпринимателей, уклоняющихся от заключения договоров с ним.

О том, где именно появились камеры, в компании не говорят, чтобы потенциальные нарушители не знали, какие конкретно территории под присмотром, и опасались выбрасывать мусор.

Кстати, согласно данным регоператора, наибольший ущерб природе, создавая такие свалки, наносят именно организации. Обычные жители не могут вывезти за раз целый грузовик отходов. А вот фирма, которая, к примеру, занимается подпольным текстильным производством (Кавминводы считаются "шубной столицей" России), естественно, может, и никаких договоров на вывоз отходов такие предприятия не заключают. Любопытно, что если нерадивая компания попадется на записях камер, то ее можно будет в дальнейшем привлечь не только за складирование мусора в неположенном месте, но и за незаконную деятельность.

Фото: Всеволод Тарасевич / РИА Новости
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"Пока установлены только две камеры. Они замаскированы, и увидеть их не так-то просто. Если эксперимент окажется удачным, их количество увеличится", - добавили в компании.

Кстати, проблема ликвидации незаконных свалок касается региональных операторов лишь частично, уточнили в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства. Когда где-то незаконно выбрасывают мусор, надзорные органы первым делом выясняют, кому именно принадлежит территория. Если земля в частной собственности, то ответственность несет владелец участка, если же государственная, региональная или муниципальная, то обязанность следить за ней возлагается на чиновников.

В отдельных случаях - когда виновник известен - региональный оператор может убрать мусор сам, а потом предъявить счет владельцу земли. Кстати, на Ставрополье уже есть опыт привлечения к ответственности не только тех, кто выбрасывал отходы, но и тех, которые долгое время позволяли это делать. Ранее в крае возбудили два уголовных дела по факту возникновения нелегального полигона в Нежинском сельсовете Предгорного района. Эту территорию в 2020 году присоединили к Кисловодску. Поводом для расследования стала проверка прокуратуры региона.

Выяснилось, что на участке сельскохозяйственного назначения площадью 1,9 гектара долгое время складировали мусор. В материалах по результатам проверки говорится, что местная власть знала о нарушении природоохранного законодательства, но никак не реагировала на это.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Должностными лицами меры по устранению несанкционированного размещения отходов производства и потребления не принимались, что повлекло причинение ущерба окружающей среде и порчу земли", - сообщили в надзорном ведомстве.

В итоге уголовное дело по части второй статьи 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов") возбудили в отношении владельца земли, а по статье 293 УК РФ ("Халатность") - в отношении должностного лица.

Как отмечает эксперт ОНФ в Ставропольском крае Алексей Гридчин, незаконные свалки характерны именно для Предгорного района. Но это первый случай, когда в подобных обстоятельствах возбуждаются уголовные дела.

- Тех, кто допускал такие нарушения, всегда было сложно привлечь к ответственности. Если свалки возникали на землях сельскохозяйственного назначения, ими занималось одно ведомство, если на промышленных - другое. Работа не координировалась, что не позволяло получать качественный результат. А те штрафы, которые выписывались, оказывались незначительными для нарушителей, доход они получали гораздо больший, - отмечает Гридчин. - Однако если практика возбуждения уголовных дел продолжится и дальше, то это поможет изменить ситуацию.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край "Мусорная" реформа

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